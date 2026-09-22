La Guardia di finanza di Cagliari ha celebrato il proprio Santo Patrono, San Matteo apostolo ed evangelista, con una solenne messa nella chiesa parrocchiale di San Pio X, in via della Pineta, comunità di riferimento per i finanzieri che prestano servizio in città.

La funzione religiosa, accompagnata dai canti del coro dei Finanzieri, è stata officiata da Mons. Michele Magnani, Vicario Generale dell’Ordinariato Militare per l’Italia, accolto dal Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone, Comandante Regionale Sardegna e dai cappellani militari concelebranti. La ricorrenza ha assunto un particolare significato per il Generale Cardone, insediatosi ieri alla guida del Comando Regionale Sardegna.

Alla cerimonia ha preso parte una nutrita rappresentanza di ufficiali e militari dei Comandi e Reparti del Corpo di Cagliari, che ha condiviso, nella fede, il messaggio evangelico dell’apostolo San Matteo. Il Santo, esattore delle tasse del suo tempo e definito “pubblicano” dalla narrazione evangelica, fu proclamato da Papa Pio XI, nel 1934, Patrono delle Fiamme gialle.

Ha preso parte alla funzione una delegazione della locale Sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia).

(Unioneonline)

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