Ancora violenza, degrado e spaccio nel centro storico di Cagliari. Durante la notte tra lunedì e oggi, c’è stata una violenta lite tra un abitante esasperato per la musica e gli schiamazzi da parte di un gruppetto di giovani e un ragazzo.

Uno impugnava anche un bastone: la scazzottata è avvenuta davanti alla chiesa di Sant’Anna a Stampace.

E oggi pomeriggio blitz della Polizia con i Falchi della Squadra Mobile che hanno bloccato due cittadini stranieri in piazza Matteotti sospettati di spacciare: avevano alcune bustine di sostanze stupefacenti. La loro posizione ora verrà valutata dalla Procura.

Proseguono dunque i controlli delle forze dell’ordine nella “zona rossa” in vigore ancora per poco: scadrà il 30 settembre. E domani, in Prefettura, è in programma il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per valutare l’ipotesi di una proroga della zona a vigilanza rafforzata.

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