Si è costituito in Questura a Cagliari l'ultimo dei destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'operazione Golden Mole che nel luglio scorso aveva smantellato un gruppo criminale che stava pianificando l'assalto al caveau o a un furgone portavalori incaricato del trasporto di oltre 30 chilogrammi di oro dallo stabilimento produttivo della Portovesme srl a San Gavino Monreale verso un altro caveau situato ad Arezzo.

L'uomo, Raffaele Loddo originario di Fonni, si era reso irreperibile in occasione dell'esecuzione del provvedimento cautelare. Adesso si trova in una cella del carcere di Uta.

Tre le accuse contestate a lui e agli altri dieci finiti in manette il 25 luglio scorso c'è la tentata rapina con la nuova fattispecie del 628 bis del codice penale sugli assalti ai portavalori, ma anche le ipotesi di detenzione e porto illegale di armi e ricettazione di più veicoli.

(Unioneonline)

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