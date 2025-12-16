Cagliari, bilancio da 533 milioni di euro. Zedda: «Non aumenteremo le tasse»Il sindaco illustra il provvedimento in consiglio. Alle opere pubbliche destinati 150 milioni
Vale 533 milioni di milioni di euro il nuovo bilancio di previsione del Comune di Cagliari.
La manovra comunale è stata illustrata dal sindaco Massimo Zedda in consiglio, che ha elencato gli stanziamenti per welfare, mobilità, edilizia popolare, scuole, sport e opere pubbliche.
«Non ci saranno nuove tasse», ha spiegato Zedda: invariata l’addizionale Irpef e anche le altre tariffe.
Il capitolo di spesa con lo stanziamento maggiore sarà quello delle opere pubbliche, cui sono destinati 150 milioni di euro.
