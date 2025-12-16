Vale 533 milioni di milioni di euro il nuovo bilancio di previsione del Comune di Cagliari.

La manovra comunale è stata illustrata dal sindaco Massimo Zedda in consiglio, che ha elencato gli stanziamenti per welfare, mobilità, edilizia popolare, scuole, sport e opere pubbliche.

«Non ci saranno nuove tasse», ha spiegato Zedda: invariata l’addizionale Irpef e anche le altre tariffe.

Il capitolo di spesa con lo stanziamento maggiore sarà quello delle opere pubbliche, cui sono destinati 150 milioni di euro.

