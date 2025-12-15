Se pensavate  che la scena rap italiana fosse solo sui social, dovrete ricredervi: Bars of Anyway, nel cuore della città.

Questa non è una semplice serata, ma è una vera e propria arena per chi vuole farsi notare e mettersi in gioco. Con un palco professionale, un pubblico reale e la giusta dose di energia, Bars of Fury dà spazio a chi ha talento e voglia di dimostrarlo.

Alla gara si sono candidati già 20 artisti, affiancati da 5 ospiti speciali della scena cagliaritana, mentre i DJ si alternano con hip-hop, afrobeat, funk e musica brasiliana fino a tarda notte.

Nata in città quattro anni fa, Bars of Fury è ormai un punto di riferimento per la cultura urban italiana: un luogo dove musica, community e creatività si fondono per dare vita a un’esperienza autentica e contagiosa.

