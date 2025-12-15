la vincita
15 dicembre 2025 alle 09:57aggiornato il 15 dicembre 2025 alle 10:04
Cagliari, vinto un milione di euro al Million DayLa giocata al Tizian Bar in piazza Giovanni XXIII, è già partita la caccia al fortunato vincitore
Grande vincita a Cagliari.
Ieri una giocata al Tizian Bar, in piazza Giovanni XXIII, ha fruttato la bellezza di un milione di euro.
Il fortunato aveva giocato 10 euro al Million Day, una lotteria di Lottomatica che si effettua due volte al giorno ed è basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55.
È già partita, come sempre accade in questi casi, la caccia al milionario.
