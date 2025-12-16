Pappagalli e altri animali esotici pronti per la vendita ma tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie: è quanto hanno scoperto i carabinieri di Sant’Avendrace in un esercizio commerciale cittadino specializzato nella vendita di animali esotici.

Alcuni degli esemplari, durante l’ispezione alla presenza di personale veterinario specializzato, sono stati trovati anche in evidente stato di sofferenza.

Ravvisata dai militari, dunque, l’ipotesi di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dal Codice Penale. I militari hanno quindi proceduto con la denuncia a piede libero della titolare dell’attività, una 74enne cagliaritana.

Considerato il cattivo stato igienico-sanitaria dei locali, si è proceduto contestualmente al sequestro penale dell’intero esercizio commerciale e degli animali, che al momento sono stati affidati in custodia giudiziale alla stessa indagata.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata