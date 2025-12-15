Si apre un nuovo capitolo per il Centro di Arte e Cultura Exmà di Cagliari. Dopo una lunga fase istruttoria avviata con la manifestazione di interesse pubblicata dal Comune a novembre del 2024, la gestione dello storico ex mattatoio passa ora a un Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP) formato da Sardegna Teatro, Spazio Danza, Radio X, Area X e The Net Value.

Il progetto selezionato punta a trasformare l’Exmà in uno spazio sempre più aperto e inclusivo, capace di dialogare con la città attraverso un’ampia rete di operatori culturali, sociali e cittadini.

Tra i partner coinvolti figurano realtà consolidate come il festival per ragazzi Tuttestorie, l’associazione Imago Mundi con la manifestazione culturale Monumenti Aperti, la fondazione Domus de Luna, il collettivo artistico Castia Art, le associazioni Cagliari Social Radio e Cultina, la cooperativa Buoni e Cattivi e altre realtà locali, nazionali e internazionali.

Secondo quanto indicato nella determina pubblicata oggi, la procedura di assegnazione prevede ora un’ultima fase di concertazione con il Comune per definire il progetto definitivo, seguito dall’approvazione finale in Consiglio Comunale.

«Il nostro è un progetto per la città e con la città – spiegano i rappresentanti del partenariato – aperto a chi vorrà portare nuovi contributi e idee per fare dell’Exmà un luogo di incontro tra arte, innovazione e imprenditorialità. Il nostro obiettivo è valorizzare i giovani e gli adolescenti, facendo della cultura e della creatività un vero punto di forza della comunità».

