Furto nelle abitazioni di due giocatori del Cagliari. Durante l’assenza dei calciatori rossoblù qualcuno é entrato negli appartamenti di Sebastiano Esposito e di Zito Luvumbo (l’angolano ha lasciato la città, è già partito per la Coppa d’Africa) che abitano nella stessa zona, in via Gorizia a Cagliari.

Una volta scoperta l’incursione é stato dato l’allarme e sul posto sono arrivate le pattuglie delle volanti con il successivo sopralluogo degli esperti della Scientifica a caccia di tracce lasciate dai ladri (perché ad agire sarebbero state più persone). Ancora da quantificare il bottino portato via dai due appartamenti.

