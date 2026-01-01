Doppio intervento dei vigili del fuoco a Cagliari per altrettanti roghi divampati nella notte.

La prima chiamata attorno alle 22:40 in via Castelli per l’incendio di un’auto in sosta. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della centrale operativa del Comando di Cagliari: fiamme spente, area messa in sicurezza ed evitata la propagazione del rogo ad altri veicoli in sosta. Lievi danni alla facciata di una palazzina adiacente a causa delle fiamme che si sono sviluppate dal veicolo.

Il secondo intervento dei vigili del fuoco poco dopo l’una in via Monferrato, nei pressi del cimitero di di San Michele. In fiamme un furgone e alcune masserizie.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della centrale operativa del Comando di Cagliari per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area, nessuna persona coinvolta.

I Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio.

