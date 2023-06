Era stata recuperata nelle acque di Porto Ottiolu, lo scorso 6 maggio, mentre annaspava in gravi condizioni. Oggi è tornata in libertà, in mare, la caretta caretta curata nella clinica veterinaria Duemari di Oristano.

La tartaruga è stata reimmessa in acqua al Poetto, davanti allo stabilimento dell’Esercito. Ad aiutarla c’erano il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e l’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu.

«Abbiamo scelto lo stabilimento dell’Esercito», spiega l’esponente della giunta Solinas, «perché in passato i militari hanno contribuito a preservare un nido qui, sulla spiaggia di Cagliari».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata