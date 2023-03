Aveva portato avanti una tradizione antica nella sua pelletteria di Villanova, nel centro storico di Cagliari. Antonello Mattana, storico artigiano con bottega in via Eleonora d’Arborea, è morto a 75 anni. La sua specializzazione: la riparazione di valigie.

Il suo ricordo è affidato alle parole del fondatore dell’associazione di commercianti Strada Facendo, Paolo Angius: «Lo ricorderò, per il suo sorriso, per la sincera e disinteressata amicizia, per il suo candore d'animo, per la sua inimitabile manualità e per l'intelligenza con cui risolveva i problemi nel suo lavoro», scrive.

Il commerciante prosegue: «Lo vedrò ancora, la mattina, dopo il suo caffè, seduto al tavolo del lavoro a leggere L'Unione. Alla moglie Marilisa e ai figli vadano le nostre sentite condoglianze».

