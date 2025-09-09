Cagliari, accoltella il vicino: 48enne arrestato nella notte per tentato omicidioL’uomo è già stato trasferito in carcere a Uta. Ipotesi movente passionale alla base del gesto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Arresto scattato nella notte per Giovanni Medas, l’operaio 48enne, già noto alle forze dell’ordine, fermato nella serata di ieri a Cagliari dopo aver accoltellato alla pancia il vicino casa, il 37enne Giangiorgio Siddi, al culmine di una lite.
I carabinieri, al termine del violento episodio, hanno fermato l’uomo nella propria abitazione: la perquisizione ha permesso di trovare l’arma utilizzata per l’aggressione, un coltello da cucina.
Medas è stato portato in carcere a Uta, mentre Siddi, trasportato d’urgenza al Brotzu, è stato ricoverato in codice rosso: la prognosi resta riservata ma non si trova in pericolo di vita.
Le indagini proseguono a cura dei carabinieri, i militari si indirizzano sull’ipotesi del movente passionale.
Ulteriori dettagli nell’articolo di Matteo Vercelli sul quotidiano in edicola e sull’app