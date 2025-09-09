Arresto scattato nella notte per Giovanni Medas, l’operaio 48enne, già noto alle forze dell’ordine, fermato nella serata di ieri a Cagliari dopo aver accoltellato alla pancia il vicino casa, il 37enne Giangiorgio Siddi, al culmine di una lite.

I carabinieri, al termine del violento episodio, hanno fermato l’uomo nella propria abitazione: la perquisizione ha permesso di trovare l’arma utilizzata per l’aggressione, un coltello da cucina.

Medas è stato portato in carcere a Uta, mentre Siddi, trasportato d’urgenza al Brotzu, è stato ricoverato in codice rosso: la prognosi resta riservata ma non si trova in pericolo di vita.

Le indagini proseguono a cura dei carabinieri, i militari si indirizzano sull’ipotesi del movente passionale.

