Aggressione questa sera in via Ardenne, nel quartiere di San Michele a Cagliari. Un uomo di circa 40 anni è stato ferito da una coltellata e si trova ora in prognosi riservata all'ospedale Brotzu.

La zona dove è avvenuta l'aggressione in via Ardenne
I fatti sarebbero avvenuti in uno degli edifici della zona, attorno alle ore 19. Il presunto responsabile sarebbe già stato rintracciato dai carabinieri di Cagliari.

Sul posto, oltre i carabinieri, anche il personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi.

