l’aggressione
08 settembre 2025 alle 20:34aggiornato il 08 settembre 2025 alle 20:48
Cagliari, ferito con una coltellata durante una lite: è in prognosi riservataÈ successo nel quartiere di San Michele, immediato il trasporto in ospedale
Aggressione questa sera in via Ardenne, nel quartiere di San Michele a Cagliari. Un uomo di circa 40 anni è stato ferito da una coltellata e si trova ora in prognosi riservata all'ospedale Brotzu.
I fatti sarebbero avvenuti in uno degli edifici della zona, attorno alle ore 19. Il presunto responsabile sarebbe già stato rintracciato dai carabinieri di Cagliari.
Sul posto, oltre i carabinieri, anche il personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi.
