La chiesa di Sant'Elia, a Cagliari, è già completamente gremita quando alle 11.15 arriva il feretro di Antonello Lai, per tutti Tziu Lai, il giornalista dalla parte degli umili che ha perso la vita giovedì, dopo dieci giorni di ricovero al Brotzu in seguito a un malore. Aveva 68 anni.

In tanti hanno aspettato l'arrivo della bara fuori, sotto il sole, per poi accompagnarlo verso l'altare per l'ultimo saluto.

Un addio durante una cerimonia che sarà di testimonianza e riconoscenza per quanto fatto in vita dal giornalista noto in tutta la Sardegna.

