«Abbiamo ridotto la tassa sui rifiuti per le utenze domestiche del 12% rispetto al 2024. Abbiamo confermato le agevolazioni per chi affitta a studenti universitari e a canone concordato: 4 milioni e 600 mila euro di risparmio per i cagliaritani».

Lo assicura il sindaco Massimo Zedda alla luce dell’approvazione, nei giorni scorsi, del nuovo regolamento della Tari

Un’altra novità del 2026, aggiunge il primo cittadino, «è il bonus sociale, una riduzione pari al 25% della tassa rifiuti. Lo sconto avviene automaticamente sulla tariffa per i nuclei familiari il cui Isee, in base alle norme nazionali, non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico».

Ad aprile del 2027 entrerà a regime il nuovo appalto – il contratto è stato firmato ieri – per un totale di 7 anni e 7 mesi, «con le migliorie, le integrazioni segnalate e la possibilità di fare investimenti a lungo termine».

Oltre al rafforzamento della raccolta differenziata domiciliare, assicura Zedda, «Cagliari disporrà di un sistema potenziato di spazzamento manuale e meccanizzato, servizi di mantenimento, lavaggio di strade, marciapiedi, piazze e portici, svuotamento dei cestini, pulizia dei mercati civici e delle spiagge, raccolta degli abbandoni e interventi legati a manifestazioni ed eventi».

Sono previsti:

maggiori e più intensi lavaggi ordinari dei marciapiedi in tutta la città;

in tutta la città; l’intensificazione di spazzamento e svuotamento dei cestini;

l’attivazione di una nuova Isola ecologica mobile in via Puglia (aperta 12 ore al giorno, 7 giorni su 7) per agevolare il conferimento del secco e delle frazioni differenziate di B&B, case vacanza e locazioni turistiche brevi;

(aperta 12 ore al giorno, 7 giorni su 7) per agevolare il conferimento del secco e delle frazioni differenziate di B&B, case vacanza e locazioni turistiche brevi; il raddoppio sperimentale del servizio raccolta indumenti;

il finanziamento di campagne istituzionali sull’educazione ambientale.

(Unioneonline)

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