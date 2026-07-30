Passo decisivo verso il nuovo stadio del Cagliari. Il Consiglio comunale ha approvato oggi, giovedì 30 luglio, all'ora di cena, la dichiarazione di pubblico interesse dell'opera e il riconoscimento del diritto di superficie al Cagliari calcio (società proponente) aprendo la strada, dopo dieci anni, alla realizzazione del nuovo impianto.

«È il più importante investimento privato con il concorso pubblico nella storia della città», ha detto in Aula l'assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, sottolineando che al termine della concessione lo stadio entrerà a far parte del patrimonio comunale.

Quattro immagini del nuovo stadio di Cagliari

Il voto è arrivato al termine di un acceso dibattito, con l’opposizione che, pur favorevole alla realizzazione del nuovo stadio, ha contestato il Piano economico-finanziario e la convenzione, ritenendo insufficienti le garanzie a tutela dell’interesse pubblico.

«Non dobbiamo decidere se fare o meno il nuovo stadio, è evidente che il nuovo impianto rappresenta una infrastruttura strategica», dice Giuseppe Farris, consigliere di minoranza di CiviCa 2024. «Dobbiamo decidere se la convenzione che impegnerà il Comune per cinquant’anni corrisponda davvero all’interesse pubblico».

«Conosco perfettamente la competenza delle persone che lavorano negli uffici comunali e di quelle al di fuori dell'amministrazione che in questi mesi hanno seguito l'operazione», assicura il sindaco Massimo Zedda. «Grazie al loro lavoro sono stati dipanati moltissimi dubbi che sono nati anche per effetto di una normativa spesso poco chiara. Detto questo», conclude Zedda, «non ci sono dubbi sulla bontà dell'intera operazione». Dopo dieci anni il nuovo stadio del Cagliari non è più un sogno.

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