Cagliari, corsa contro il tempo per salvare un neonato di tre mesiIl piccolo, in imminente pericolo di vita, trasferito al Policlinico Gemelli di Roma con un volo dell’Aeronautica militare
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Un bambino di soli tre mesi, in imminente pericolo di vita, è stato trasferito nel primo pomeriggio di oggi da Cagliari a Roma a bordo di un velivolo Gulfstream G-650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare, per il ricovero urgente presso il Policlinico Gemelli.
«Il volo, – spiega una nota – richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce le missioni operative della flotta di Stato, per consentire il ricovero immediato del neonato presso il Policlinico Gemelli di Roma. L'aeromobile è decollato dall'aeroporto di Cagliari Elmas alle ore 15.00».
«A bordo ha preso posto un'équipe medica dell'Ospedale "Casula" di Cagliari, che ha garantito il monitoraggio e l'assistenza sanitaria continua durante il volo. L'atterraggio presso lo scalo di Roma Ciampino è avvenuto alle ore 15.40. Una volta a terra, il neonato è stato prontamente affidato alle cure del personale sanitario a bordo di un'ambulanza per il successivo trasferimento al Policlinico Gemelli».
(Unioneonline)