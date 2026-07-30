«Il Cagliari Calcio accoglie con soddisfazione l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Cagliari della dichiarazione di pubblico interesse relativa al progetto del nuovo stadio».

Inizia così una nota del club rossoblù a commento del voto del Consiglio comunale che, per la parte che gli compete, ha detto il sì definitivo al nuovo impianto.

«Si tratta di un passaggio fondamentale all’interno di un percorso avviato oltre dieci anni fa, che il club ha portato avanti in qualità di proponente, con convinzione, investendo risorse, competenze ed energie e lavorando in costante collaborazione con le istituzioni e con tutti i soggetti coinvolti». prosegue la nota.

Video di Luca Neri

L’obiettivo «resta quello di dotare Cagliari e la Sardegna di un’infrastruttura pubblica, sostenibile e capace di generare valore sul piano sportivo, sociale ed economico. L’approvazione odierna consente ora di procedere verso i successivi passaggi dell’iter. Il Cagliari Calcio», è la rassicurazione, «continuerà a seguirli con pragmatismo, fiducia e senso di responsabilità. Il Club desidera ringraziare tutte le istituzioni, gli enti e i professionisti che, con il proprio contributo, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato».

(Unioneonline/E.Fr.)

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