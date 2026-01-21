A Giorgino, alle porte di Cagliari, parlano di disastro: erosione della spiaggia, mareggiata che ha portato pietre e massi, oltre ai danni ai due stabilimenti e ristornati sul mare. La conta delle conseguenze del passaggio del ciclone Harry è appena iniziata.

Per il resto a Cagliari ci sono ancora strade allagate a Sant’Elia così come il parcheggio Cuore. Numerose le persone che hanno raggiunto Calamosca per scattare una foto mentre le onde si infrangono contro la scogliera.

Stamattina sono state effettuate le verifiche anche nelle scuole: non ci sarebbero criticità elevate e dunque da domani gli edifici potranno accogliere nuovamente gli studenti per la ripresa delle lezioni dopo i tre giorni di allerta rossa.

