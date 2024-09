Il cartello dice che il divieto di sosta sarà in vigore dalle 18 dell’11 settembre. Ma in via del Fossario, nel quartiere di Castello a Cagliari, le multe per le auto parcheggiate sono già arrivate. E i residenti – che fanno i conti con una pesante carenza di posti dove lasciare le vetture – protestano.

Stando a quanto riportato nella segnaletica piazzata dal Comune, l'interdizione alla sosta è stata decisa per ragioni di ordine pubblico. Da martedì il rione del centro storico ospiterà il G7 del Lavoro: lì si riuniranno i ministri competenti per settore dei sette paesi più potenti della Terra.

Ubi maior, il residente di Castello deve lasciare le strade del quartiere. Ma le date sono chiare: non da ieri, quando i verbali sono stati lasciati sotto i tergicristalli. A meno che in quella strada non sia vietato parcheggiare sempre, per la sua conformazione. Ma questa sarebbe tutta un’altra storia. E richiederebbe una spiegazione sulla necessità di mettere dei cartelli per vietare ciò che sarebbe già vietato.

(Unioneonline/E.Fr.)

