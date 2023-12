Unipol Domus in festa ieri notte per la vittoria contro il Sassuolo. Peccato che però, spente le torri faro dello stadio, la luce intorno all’impianto sportivo fosse pressoché inesistente, con i tifosi costretti a brancolare nel buio per tornare a casa. Inevitabili le polemiche e i malumori, con abbonati e residenti costretti a vivere una situazione che, ormai, non è più una novità. Dal Comune, all’indomani della vittoria rossoblù, fanno sapere che «tutta la zona è oggetto di un importante intervento di riqualificazione che partirà la prossima primavera».

«Questa mattina – si legge nel comunicato di Palazzo Bacaredda – i tecnici dell’amministrazione comunale hanno effettuato una verifica complessiva per ciò che riguarda l’illuminazione prospiciente lo stadio di calcio. La parte intorno risulta funzionante, con soltanto alcune armature spente. Il malfunzionamento registrato nella giornata di ieri, lunedì 11 dicembre, è da attribuire allo stacco di un interruttore che è stato prontamente riarmato dal manutentore reperibile. E giova anche evidenziare, che il tempo tecnico intercorso tra la chiamata e l'intervento è stato il minimo necessario. La parte del "Parcheggio cuore" risulta spenta e sono in corso interventi di ricerca del guasto. È probabile che il problema sia dovuto ai cavi interrati e allo sfilamento in alcune tratte».

«Per la sicurezza pubblica – prosegue la nota – in vista delle partite casalinghe del Cagliari Calcio, l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di aumentare la sorveglianza della manutenzione sul funzionamento della parte di impianto di illuminazione malfunzionante. Tutta la zona è oggetto di un importante intervento di riqualificazione che partirà la prossima Primavera. Finanziati con fondi per la rigenerazione urbana, i lavori sono stati già aggiudicati».

Prendiamo atto della volontà dell’amministrazione comunale di voler “correre” ai ripari. Certo, sarebbe stato necessario un intervento preventivo - anche perché il problema è ricorrente - evitando la vergogna di lunedì notte. L’augurio di tutti è che per la prossima notturna dei rossoblù attorno allo stadio non si brancoli nel buio. Come accade in troppe strade e piazze della città di Cagliari. (e.d.)

