Meno di tre settimane fa la tragedia davanti alla scuola con la morte di Beatrice Loi, la 17enne investita mentre attraversava la strada per andare a seguire le lezioni.

Ora la protesta: venerdì a Cagliari in viale Colombo, lato pineta, accanto all'istituto Leon Battista Alberti, gli studenti formeranno una catena umana sulle strisce pedonali. Prevista una marcia sino a Piazza dei Centomila. E lì si farà rumore con gli interventi al megafono e i fischietti. Conclusione della manifestazione in piazza Bonaria alle 12.

«Invitiamo tutti gli studenti di Cagliari, genitori, cittadini e chiunque voglia dire No a questa vergognosa mancanza di sicurezza - è l'appello lanciato dai ragazzi dell'Alberti, il liceo di Beatrice - Unitevi a noi, perché uniti possiamo far sì che il cambiamento inizi. Nessuno di noi può più tollerare ricorrenti incidenti e tragedie continue».

Gli studenti chiedono sollecitano «adeguati controlli, dossi o semafori, perché ad ogni attraversamento è un rischio inaccettabile. Interventi immediati, non solo per la nostra scuola, ma per tutte le scuole di Cagliari. Proteggere gli studenti non deve più essere un optional».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata