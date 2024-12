Chiusura immediata di parchi e cimiteri su tutto il territorio comunale di Cagliari. È quanto ha deciso il sindaco Massimo Zedda, firmando l'ordinanza numero 122 a seguito dell'allerta meteo per vento e mareggiate entrata in vigore alle 15 e valida sino alle 23.59 di domani, lunedì 23 dicembre.

Come risulta dall'avviso della Protezione civile, sono previsti venti forti da Nord-Ovest. Una situazione che ha portato alla chiusura già da questo pomeriggio, con il provvedimento che non riguarda le attività legate alla ricezione delle salme e ad altre attività di polizia mortuaria e sarà in vigore fino al cessare delle condizioni meteo eccezionalmente avverse.

Prescrizioni particolari sono state adottate per Pirri. Il servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari ha, reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. È opportuno - segnala l'avviso - evitare di parcheggiare nelle vie Balilla (da piazza Italia sino a via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate strade appena citate possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano.

«Con l'obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l'incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione». Fra queste «non scendere nei piani interrati o seminterrati; non uscire di casa; allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati».

Nel corso della giornata di lunedì 23 l’intensità del vento risulterà in progressiva diminuzione iniziando da Nord. Nella serata di oggi, domenica 22, si assisterà inoltre ad un aumento del moto ondoso con onde che nel corso della notte supereranno i 6 metri (mare grosso) nel Mar di Sardegna. Le mareggiate interesseranno il Mar di Sardegna, il Golfo dell’Asinara e l’area delle Bocche di Bonifacio.

