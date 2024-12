«Una ciclogenesi sottovento alle Alpi sta portando allo sviluppo di un ciclone mediterraneo che interesserà le regioni italiane per alcuni giorni».

L’annuncio è della protezione civile della Sardegna, che ha diramato un avviso di allerta per vento e mareggiate valido sino alle 23,59 di domani, lunedì 23 dicembre.

«Dal pomeriggio di oggi (22 dicembre) sono previsti venti dai quadranti occidentali, in rinforzo e in rotazione verso nord-ovest col passare delle ore. Sulla costa occidentale, sulla costa settentrionale e nelle zone di montagna», è l’avvertimento, «i venti raggiungeranno valori medi sino a burrasca e raffiche fino a tempesta. Nel corso della giornata di domani (23 dicembre) l’intensità del vento risulterà in progressiva diminuzione, iniziando da nord».

Nel corso della serata di oggi, prosegue la nota, «si assisterà, inoltre, a un aumento del moto ondoso con onde che nel corso della notte supereranno i 6 metri (mare grosso) nel mar di Sardegna. Le mareggiate interesseranno il mar di Sardegna, il golfo dell’Asinara e l’area delle bocche di Bonifacio.

