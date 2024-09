Raffica di controlli da parte dei Carabinieri sulle strade di Cagliari e provincia, che soprattutto nel mese di agosto hanno visto un aumento del numero di veicoli in circolazione.

Nel mirino dei militari soprattutto la guida pericolosa, in stato d’ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

«L'attività di controllo – spiega una nota dell’Arma - ha portato a numerosi interventi, tra cui l'elevazione di sanzioni per un totale di oltre 3.000 euro, il sequestro di numerosi veicoli e il deferimento in stato di libertà di diverse persone per gravi violazioni del Codice della Strada».

In particolare, sono state denunciate 4 persone per guida in stato di ebbrezza, mentre altre 5 sono state sanzionate per guida senza patente. Inoltre, 3 utenti sono stati segnalati per il possesso di sostanze stupefacenti.

«Le persone coinvolte in queste infrazioni avevano un’età compresa tra i 17 e i 55 anni, con una prevalenza di soggetti non residenti in Sardegna, a testimonianza del fatto che i comportamenti pericolosi alla guida vengono incrementati proprio in questo periodo di maggiore afflusso», sottolinea il Comando di Cagliari.

(Unioneonline)

