Oltre 100 euro per passare una giornata in spiaggia al Poetto tra parcheggio, ombrelloni, lettini e altri servizi.

Così la spiaggia simbolo di socialità e inclusione, «dove il direttore i banca faceva il bagno accanto all’operaio», afferma il presidente di Adiconsum Cagliari Simone Girau, diventa un bene che non tutti possono permettersi. La denuncia dell’associazione dei consumatori arriva proprio nei giorni in cui è esploso il caso parcheggi.

Ovviamente la spesa si riferisce a chi va in spiaggia in auto prende ombrelloni e lettini, mangia e beve nei lidi. Il conto è presto fatto: il parcheggio, passato da 5 euro al giorno nel 2024 a 14 euro per 10 ore nel 2025 (+180%); il noleggio di 2 ombrelloni e 4 lettini che si attesta su una media di 54 euro al giorno; 20-30 euro per docce a pagamento, acqua, snack e gelati; 30-40 per un pranzo completo nei chioschi.

Così si arriva a 100-120 euro, «con un’offerta di servizi pressoché invariata». La cifra, denuncia Adiconsum, è «un ostacolo concreto all’accessibilità di un bene pubblico che, per vocazione e tradizione, dovrebbe restare alla portata di tutti».

«I costi crescono, ma i servizi non migliorano», sottolinea Garau. «Così si esclude chi non può permetterselo. Chiediamo trasparenza nelle tariffe e più attenzione al valore sociale del nostro litorale insieme a regole più chiare per la gestione delle aree pubbliche e un ripensamento sull'accessibilità del nostro litorale cittadino».

Le spese, insomma, sono cresciute a dismisura. Ma a nessuno è negata la possibilità di godersi il mare cagliaritano: basta portarsi un ombrellone e andare nella spiaggia libera, un po’ acqua e qualcosa da mangiare se si vuole passare la giornata intera senza spendere un capitale.

(Unioneonline)

