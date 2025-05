Stretti l’uno contro l’altro, con appena dieci giorni di vita, lasciati in una busta abbandonata sotto un cavalcavia come rifiuti. Così sono stati trovati sei cuccioli – cinque maschi e una femmina – nei pressi di un centro commerciale di Cagliari. A salvarli è stato un cittadino che, durante una passeggiata in bicicletta domenica mattina, ha sentito dei flebili guaiti provenire dal sacco e ha subito dato l’allarme.

Provvidenziale l’incontro con una pattuglia della polizia che in quel momento transitava nella zona. I poliziotti hanno preso in consegna i cuccioli, visibilmente provati ma vivi, e li hanno immediatamente messi in sicurezza, affidandoli poi a un canile convenzionato con il Comune.

I piccoli stanno bene e si trovano ora al sicuro, in attesa di trovare una famiglia che li accolga. Intanto proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili dell’abbandono.

La polizia coglie l’occasione per rilanciare la campagna #senontiportononparto, contro l’abbandono degli animali, un fenomeno che purtroppo si acuisce con l’avvicinarsi dell’estate. Perché un cucciolo non è un gioco da lasciare indietro: è una vita.

(Unioneonline/Fr.Me.)

