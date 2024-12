La pagina è stata creata meno di 24 ore fa ma i post online sono già tanti. «Offerta speciale per i residenti a Cagliari. Acquista la CTM Cagliari Pass Card e utilizza per 1 anno i mezzi pubblici e i parcheggi in modo assolutamente gratuito e senza ricariche. La promozione è valida fino alla fine del mese», si legge sul profilo Facebook “Trasporti Cagliari”. Ma quella che può sembrare a un primo sguardo un’occasione da non perdere è in realtà una bufala.

Per rendere il tutto ancora più credibile, gli amministratori hanno ben pensato di caricare le foto della flotta della compagnia che gestisce i trasporti pubblici nel Cagliaritano. Ecco quindi che in bella mostra compaiono i bus nel largo Carlo Felice, in via Roma. A rincarare la dose, anche una schiera imponente di profili (falsi) che nei commenti cerca di convincere gli utenti ignari a fare il proprio acquisto. «Mi piacerebbe ricevere una cartolina del genere! Grazie Aspettiamo la consegna. Già compilato il modulo, il responsabile ha chiamato per chiarire i dettagli della consegna!», scrive Emily Coleman. «Non ci ho creduto fino all'ultimo momento finché non ho ricevuto la carta! Grazie mille!», aggiunge David Finneman. Alla schiera di commentatori si aggiunge anche Sébastien Moreau, che ringrazia Ctm per «questa meravigliosa promozione! Abbiamo ricevuto la carta letteralmente in pochi giorni». Commenti che destano non pochi sospetti, a partire dai nomi, che di certo non sembrano avere una chiara origine sarda.

Ma in che modo ci si potrebbe procurare questo fantomatico abbonamento? È molto semplice, e le istruzioni sono chiare: «Per ricevere una carta, fare clic sul pulsante “Applica” sotto la foto», si legge ancora. Infine la chiave d’accesso all’offerta: un link esterno a Facebook, che nulla ha a che fare con Ctm. Non è la prima volta che l’azienda di trasporti viene presa di mira sui social con finte promozioni. Anche in passato l’invito era stato quello di prestare attenzione e di rivolgersi esclusivamente alle pagine Ctm ufficiali.

