Abbonamenti quasi regalati su Facebook e sconti per usufruire dei trasporti pubblici a Cagliari. Ma (anche questa volta) si tratta di una truffa. Nonostante le numerose segnalazioni dalla pagina ufficiale, CTM è nuovamente nel mirino di chi, con una pagina “fake” promette buoni e card a prezzi stracciati. La modalità, già denunciata da cittadini e dalla società che gestisce i mezzi in città, è sempre la stessa: un post accattivante e poche (ma mirate) informazioni per solleticare la curiosità di chi naviga sui social. E così la truffa è servita, con l’invito a cliccare su un link che può portare ovunque, fuorché sul sito dell’azienda. «Fai la tessera CTM e pedala gratis per un anno! CTM spa lancia una campagna per migliorare il traffico urbano e incoraggiare i Cagliary a usare i mezzi pubblici Offerta speciale valida fino al 30 giugno 2024! Clicca sul link qui sotto!», recita la réclame pubblicata da “Trasporto pubblico Cagliari”, tra errori di battitura e incongruenze.

Ma se due settimane fa le promesse arrivavano da “Amministrazione di Cagliari” (ora scomparsa dalla rete) ora sono firmate da una nuova pagina, che raccoglie il testimone della precedente e rilancia con un “plus”. Nei commenti infatti, in bella mostra, ora compaiono le foto postate da chi sostiene di aver già ricevuto la tessera. «È arrivata qualche giorno fa e l’ho già testata, tutto funziona», scrive un utente. «Grazie per questa grande promozione», dice un altro. Tutti profili nuovi, creati tra il 16 e il 18 giugno, proprio quando è nato il profilo.

«Attenzione, notizia falsa», avevano avvisato dal CTM poco più di 10 giorni fa, chiedendo di collaborare con le segnalazioni per chiudere il profilo. Alla fine missione compiuta. Ma la storia si ripete. «Abbiamo già denunciato il tutto alla Polizia postale e a Meta. Il vero danno, però, è per gli utenti e per i nostri abbonati – fanno sapere dall’azienda –. Continueremo a tutelarci e a vigilare sulla situazione che, purtroppo, non è circoscritta in Sardegna ma si sta ripetendo in tutt’Italia».

