“Il lutto nella tradizione di Burcei”: al tema sono stati dedicati una mostra e un convegno nel salone parrocchiale del paese. L’iniziativa, ieri, ha richiamato molta attenzione, a conferma di quanto la comunità sia legata alla sue tradizioni.

Come si legge in un comunicato stampa, «non è stata solo una mostra, ma una vera e propria rappresentazione teatrale, grazie all’artista burcerese Lorella Piccioni, che ha interpreta con un’intensità da brividi una madre che piange la figlia defunta, “Vida”: la giovane, era sola in casa, quando un uomo vi entrò con intenzioni violente. Riuscì a scappare e a mettersi in salvo, ma lo spavento fu così grande che il suo giovane cuore non resse e morì poco dopo». Una storia di dolore, si legge ancora, «che fa parte della memoria della nostra comunità. Pur condividendo il senso di massimo rispetto che nel passato, più di oggi, caratterizzava il lutto, vorremmo che anche questo aspetto di cultura e tradizione venga conosciuto, custodito e vissuto senza vergogna, oggi e domani».

L’iniziativa, del gruppo folk “A Passu Antigu” di Burcei, è stata completata da un convegno, con la partecipazione di Francesco Cappai, Giuseppe Serra e Gianmarco Porceddu, che hanno raccontato e approfondito il tema del lutto attraverso tradizioni, riti e usanze del proprio paese.

(Unioneonline)

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