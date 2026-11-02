L'amministrazione comunale ha aperto le candidature a cantanti solisti, duo e gruppi musicali interessati a partecipare alla manifestazione, nata con l'obiettivo di valorizzare i talenti artistici della Sardegna e favorire l'incontro tra le diverse comunità attraverso la musica.

Ogni Comune aderente potrà essere rappresentato da un massimo di tre partecipanti, tra cantanti singoli, duo e gruppi. Per candidarsi è necessario avere più di 16 anni ed essere residenti in Sardegna.

Il festival si svolgerà al Teatro comunale di Orroli, in via Pietro Nenni, con due giornate di selezione previste per il 20 e 21 novembre. I concorrenti si esibiranno davanti a una giuria tecnica, che valuterà intonazione, interpretazione, presenza scenica e tecnica vocale. La serata finale, riservata ai dodici artisti selezionati, si terrà il 5 dicembre.

Previsti anche premi per i primi tre classificati: al vincitore andranno 600 euro in buoni per attrezzature musicali o lezioni, oltre a una borsa di studio da 200 euro per i corsi della Music Academy di Isili. Premi anche per il secondo e il terzo classificato. Gli interessati dovranno presentare la candidatura entro giovedì 5 novembre, compilando l'apposito modulo e indicando un brano scelto per l'esibizione e uno di riserva. Le domande potranno essere inviate tramite Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it oppure consegnate a mano agli uffici comunali.

L'iniziativa rappresenta anche un'occasione di promozione del territorio: durante il festival è prevista la valorizzazione delle peculiarità culturali, paesaggistiche e delle tradizioni dei Comuni partecipanti.

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