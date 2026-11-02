Prosegue nei paesi del Gerrei la campagna di prevenzione sanitaria con esami gratuiti destinati ai residenti. Oggi, lunedì 2 novembre, è in programma una nuova giornata di prelievi ad Armungia, mentre il prossimo appuntamento è fissato per il 9 novembre a Ballao, nei locali della biblioteca comunale.



L'iniziativa, promossa dall'Unione dei Comuni del Gerrei in collaborazione con il Laboratorio Analisi Cliniche (Lac), coinvolge tutti e nove i centri del territorio e punta a favorire la prevenzione attraverso controlli periodici accessibili alla popolazione. Il calendario prevede altre cinque giornate entro dicembre: il 16 novembre a Escalaplano, il 23 a Goni e il 30 a San Basilio. A dicembre sarà invece la volta di San Nicolò Gerrei, il giorno 9, e Sant'Andrea Frius, il 14. Per Silius e Villasalto, oltre a un ulteriore appuntamento ad Armungia, sono previste nuove sessioni nel gennaio 2027, con date ancora da definire.

Sei i percorsi di controllo disponibili: check-up generale, prostatico e tiroideo, prevenzione dell'osteoporosi, controllo del colon e monitoraggio del metabolismo degli zuccheri per la prevenzione del diabete. Ogni partecipante potrà scegliere un solo protocollo diagnostico tra quelli proposti. Per ciascuna giornata saranno accettate al massimo 25 prenotazioni. Le adesioni potranno essere effettuate a partire dalle due settimane precedenti la data del prelievo, telefonando al numero 070 218 0210 il martedì, mercoledì e giovedì, dalle 15.30 alle 17.30. Un servizio che porta gli esami di prevenzione direttamente nei piccoli centri del Gerrei, offrendo ai residenti ulteriori opportunità di controllo della propria salute.

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