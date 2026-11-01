Carbonia ha ospitato oggi la terza edizione della Coppa Italia nazionale di biliardo femminile e l'analoga edizione della Coppa Italia di biliardo per atleti paralimpici.

Nella apposita sala biliardo di via Lucania si sono affrontati alcuni e alcune fra i massimi esponenti della specialità in cui ha ben figurato anche Sara Cadeddu, di Carbonia, da molti anni una delle più importanti giocatrici italiane, costretta a fermarsi però in semifinale.

A vincere il titolo femminile è stata Vincenza Grimaldi. Nella categoria paralimpici invece il titolo è stato appannaggio di Michele Niro. Oltre ai dirigenti e agli arbitri, alla manifestazione è stato presente anche il sindaco di Carbonia Pietro Morittu.

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