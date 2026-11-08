Un cacciatore di 55 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un cinghiale durante una battuta nelle campagne di Nurri. L’uomo, che sarebbe stato anche morso al capo dall’animale, è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. Inizialmente la situazione non sembrava grave, tanto che l’uomo è tornato a casa sua a Nurri. Qui però si è sentito male e i familiari hanno chiamato il 118.

Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari dove ora è ricoverato in prognosi riservata.

© Riproduzione riservata