In qualche caso hanno rotto il lunotto anteriore, lato guidatore, in altri casi è stato mandato in frantumi quello di dietro, così da accedere facilmente al portabagagli inclinando il sedile. Furti-fotocopia ma con modalità diverse a seconda del modello dell’altro, con in comune una scia di danni e bottini, per fortuna al momento limitati. Nell’ultima settimana, ma in particolare nel weekend appena trascorso, le segnalazioni di veicoli scassinati sono arrivate da Genneruxi, La Palma e Pirri, con una decina di auto prese di mira. In qualche caso il colpo è andato a buon fine, in altri è rimasto solo il cristallo sfondato.

Tra i residenti di alcuni quartieri della città, il fine-settimana appena trascorso è stato all’insegna della paura dei furti: a preoccupare è stata la notizia di una serie di vetture scassinate e danneggiate dai topi d’auto che, tra giovedì e venerdì, hanno colpito in varie zone. Lo schema è sempre lo stesso: i ladri rompono uno dei finestrini, aprono la portiera e frugano nell’abitacolo alla ricerca di qualsiasi oggetto di valore o rivendibile al mercato nero. Il bottino, quasi sempre, è modesto, ma i danni ai veicoli e il disagio per i proprietari sono notevoli.

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