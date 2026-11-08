Festa di Ringraziamento stasera nella parrocchia di Santa Barbara a Sinnai con l'offerta dei doni della terra da parte della gente dei campi, pastori e agricoltori. La messa è stata celebrata dal parroco, padre Balu. Sull'altare, il raccolto di quest'anno: frutta, olio, vino, formaggi, miele, il maialetto ed altri frutti della terra portati all'altare dagli stessi agricoltori e pastori.

La manifestazione si è svolta in un clima di grande commozione, con i ringraziamenti a Dio per i raccolti di quest'anno. Una buona stagione nonostante la siccità che perdura da mesi e grazie alle precedenti piogge dello scorso inverno. Presente la sindaca Barbara Pusceddu in una chiesa affollata. Per il futuro la gente dei campi attende la realizzazione del primo lotto dell'impianto di irrigazione di una parte dell'agro comunale, per il quale la Regione ha stanziato tre milioni di euro.

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