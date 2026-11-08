Solenne cerimonia a Solanas per l'arrivo del nuovo parroco don Ignazio Siddi. Il sacerdote ha fatto ingresso in parrocchia accompagnato da monsignor Ferdinando Caschili, vicario generale dell'Arcidiocesi di Cagliari e dall'ex parroco don Gianni Soro (oggi parroco di Villasimius), che hanno concelebrato la messa animata dal coro di Samassi.

Presenti la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, la vice sindaca del Comune di Maracalagonis, Maria Paola Corona, fedeli arrivati da Samassi e residenti di Solanas. La nomina è stata firmata dell'arcivescono di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi, lo scorso 23 settembre. Don Siddi prende il posto di don Diego Zanda che ha lasciato l'incarico per un nuovo servizio in Vaticano.

© Riproduzione riservata