Si avvicina a Sassari la data del 31 dicembre e con essa l’esibizione dell’artista che accompagnerà l’arrivo del nuovo anno. L’ipotesi più accreditata è quella di Zucchero “Sugar” Fornaciari, la cui potenziale performance ha già provocato diverse polemiche in città dovute al costo dell’operazione.

Intanto, nei giorni scorsi il settore Affari generali e Contratti del Comune ha affidato, come riporta la determinazione, «l’appalto del servizio denominato “prestazione artistica dal vivo del cantante Zucchero e della band per il Capodanno 2027” alla società Gian Production Srl per l’importo contrattuale di 696.390 mila euro».

Sono già passate in giunta diverse variazioni di bilancio finalizzate a prenotare l’artista e a rendere possibile l’evento del cantautore emiliano. Difficile al momento ipotizzare una spesa complessiva della possibile performance che, si presume, supererà almeno il milione di euro come, d’altra parte, accaduto con Max Pezzali, protagonista del capodanno 2026.

Determinanti saranno le risorse che sta stanziando la Regione Sardegna, e l’assessorato al Turismo, con il bando per il Capodanno 2026. 3,8 milioni di euro per gli eventi nell’isola di cui Sassari spera di intercettare una fetta consistente. Le ultime notizie sulla vicenda riportavano di una trattativa tra il Comune e l’artista per limare alcuni dettagli.

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