A disposizione c’erano 24 milioni. Ne sono stati erogati appena 3.630.000. Non ha attirato molte imprese il bando della Regione che concedeva un finanziamento a fondo perduto alle imprese intenzionate a trasferirsi o nascere in comuni dell’isola con meno di 3000 abitanti.

Il dato emerge dalla relazione della Giunta della Camera di commercio allegata al bilancio di previsione per il 2024. Si legge che «gli scostamenti nella gestione corrente sono determinati principalmente dal rinvio di interventi e attività previsti nell’esercizio 2023 e in parte avviati nel corrente esercizio per importi considerevolmente inferiori rispetto alle previsioni». Uno di questi era il bonus imprese contro lo spopolamento, che «prevede un contributo a fondo perduto di 15.000 euro per l’apertura o il trasferimento di attività in un comune sotto i 3mila abitanti, aumentato fino a 20.000 euro in caso di incremento occupazionale».

La Camera di commercio, a proposito di iniziative che nn hanno dato i risultati sperati, spiega: «Basti pensare al programma finanziato dalla

Regione che prevede l’erogazione di contributi per l’avvio d’impresa con risorse stanziate nel 2023 pari a 24 milioni e utilizzate, in base alle domande pervenute, per soli 3.630.000 euro».

Enrico Fresu

