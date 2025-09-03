Il report non è definitivo. «Gli aggiornamenti sono continui». Ma il calcolo che viene fuori, un inedito, è da disco rosso: «In Sardegna l’assalto di pale e pannelli riguarda 209 Comuni su 377». Corrispondono al 55% del totale. «Un’enormità, è inaccettabile», dice Piero Atzori, l’autore, professore di Scienze e Chimica in pensione, un ruolo da portavoce del Gruppo tecnico del Comitadu pro sa Nurra, 2.100 iscritti su Facebook.

«È ora che sindaci e cittadini riprendano insieme la battaglia contro la speculazione energetica. Sulla terra ferma e in mare», è l’appello. Le fasce tricolori, dal canto loro, non hanno mai smesso di sentirsi in trincea: «Il destino dei territori devono deciderlo le comunità locali, non i ministeri e gli assessorati. Ribadiamo che le rinnovabili sono ammesse nella sola forma dell’autoconsumo».

