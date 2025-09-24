Assalto nel mare di Portoscuso: a rischio pale il Pan di Zucchero, non si salva Carloforte. Fino al 22 ottobre, in base a un’ordinanza, una nave ispezionerà i fondali per il maxi “parco” a mare. 

Intanto, il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge Aree idonee. 

