il piano
24 settembre 2025 alle 06:59
Assalto eolico al mare del Sulcis: ispezioni dei fondali per le pale off shoreInteressato il litorale di Portoscuso e anche Carloforte. Il 7 ottobre la decisione della Consulta sulla Legge Aree idonee
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Assalto nel mare di Portoscuso: a rischio pale il Pan di Zucchero, non si salva Carloforte. Fino al 22 ottobre, in base a un’ordinanza, una nave ispezionerà i fondali per il maxi “parco” a mare.
Intanto, il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge Aree idonee.
Leggi gli articoli completi di Enrico Fresu e Lorenzo Piras su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e nell’edizione digitale
© Riproduzione riservata