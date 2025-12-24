«Babbo Natale non esiste». Quattro parole che secondo diversi cittadini di Baratili avrebbe pronunciato il parroco del paese. Frase che avrebbe creato non pochi malumori tra i bambini ma anche nelle famiglie. Tant’è che un genitore della parrocchia, Alessio Fanari, oggi ha deciso di inviare una lettera all'arcivescovo di Oristano Monsignor Roberto Carboni. «Mi permetto di scriverle per esprimere una profonda amarezza e preoccupazione per quanto recentemente accaduto durante la messa e negli incontri catechistici con i bambini - si legge nella nota - Nel corso dell’attività, il sacerdote Don Valerio Casula, ha affermato esplicitamente che Babbo Natale non esiste. Tale dichiarazione, pronunciata davanti a bambini molto piccoli ha provocato una forte delusione, tristezza e confusione. Desidero sottolineare - si legge nella lettera - che non si tratta di una questione di fede o di dottrina, bensì di sensibilità educativa e rispetto dei ruoli. La modalità e il contesto in cui è stato affrontato l’argomento hanno di fatto invaso la sfera educativa delle famiglie, spezzando bruscamente un elemento simbolico e affettivo importante per l’infanzia».

Fanari poi fa una riflessione: «Noi tutti siamo educatori: genitori, catechisti, parroci, nonni, zii, parrocchiani. E in quanto tali abbiamo il dovere di rendere i bambini felici e farli stare bene cercando di portare avanti una tradizione ricca di magia. Babbo Natale pur non essendo una figura reale è comunque viva nel cuore di chi ama e crede che i regali siano comunque un segno di generosità. Pertanto non ritengo giusto che i bambini debbano venire a sapere della non esistenza di una figura così importante da persone che dovrebbero invece accompagnarli alla scoperta in modo naturale. Con questa lettera non si intende creare polemica, ma chiedere un suo intervento affinché situazioni simili non si ripetano».

Diversa invece è la versione di don Valerio Casula, che rispedisce le accuse al mittente con decisione: «Non ho mai detto che Babbo Natale non esiste, ho detto che Babbo Natale non ha a che fare con la nascita di Gesù, con il vero significato del Natale che è ben altro. Ho anche detto che il mito di Babbo Natale nasce da San Nicola di Bari. Oltretutto quando ho spiegato tutto questo i bambini in chiesa non erano presenti. Ne approfitto per fare tanti auguri anche a chi ha detto cose non vere».

© Riproduzione riservata