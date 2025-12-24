"Vivere il Supramonte. Politiche per la gestione ambientale e l'organizzazione dei servizi in ambiente montano".

È questo il tema del convegno in programma per il 27 dicembre alle 17,30 a Baunei con l'intervento dell'assessora regionale all'Ambiente, Rosanna Laconi, di Salvatre Piras, amministratore unico dell'Agenzia regionale Forestas, di Pierfrancesco  Boy, presidente del Cai Sardegna, di Davide Farci, presidente del Cnsas Sardegna.

I lavori saranno aperti dai Tenores "Santu Pedru", di Baunei. Alle 21 la chiusura col concerto "Dilliriana e Zenias".

