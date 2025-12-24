l’emergenza
24 dicembre 2025 alle 20:05
Sinnai, guardia medica chiusa a Natale e Santo StefanoLa carenza di medici non consente assegnazione dei turni
La Guardia Medica di Sinnai rimasta chiusa oggi, chiuderà anche domani, giorno di Natale e il 26 dicembre dalle ore 8 alle ore 20. La comunicazione è della direzione del Distretto Quartu Parteolla: la mancata assegnazione dei turni è legata alla carenza di medici disponibili.
