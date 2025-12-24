Investe una trentenne e scappa. Incidente in serata in via Po a Cagliari con la fuga del conducente dell’auto: la donna ha riportato ferite e lesioni gravi ed é stata accompagnata in ospedale dal 118 con assegnato un codice rosso.

Sul posto per i rilievi e le indagini per la ricerca dell’auto pirata gli agenti della Polizia Locale. Secondo i primi accertamenti, la vettura sarebbe stata presa a noleggio.

I poliziotti sono al lavoro per risalire a che fosse alla guida: una volta identificato il conducente scatterà la denuncia nella speranza che le condizioni della giovane ferita non peggiorino.

