Questa mattina i carabinieri della stazione di Sennori hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari due uomini, ritenuti responsabili di detenzione abusiva di armi e munizioni. I militari dell’Arma insieme ai colleghi di Sorso, hanno perquisito l’abitazione in quanto vi era il fondato motivo di ritenere che uno dei due soggetti avesse con sé armi e munizioni detenute abusivamente.

L’operazione di controllo ha consentito di rinvenire 149 munizioni calibro 12, una pistola scacciacani in ferro, perfetta replica della Pistola Beretta 98FS con caricatore vuoto e tappo rosso estraibile non inserito ma alloggiato nel fondo della canna. Inoltre è stata rinvenuta una balestra con 4 frecce e relativi dardi a 6 punte, oltre ad un tirapugni. Tutte le armi e le munizioni sono state sequestrate, mentre gli oggetti atti ad offendere sono stati ritirati in via cautelare, per la possibilità di essere usate per commettere eventuali reati o per mettere in pericolo l’incolumità pubblica.

