Il Consiglio comunale di Ozieri ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2026/28. Un lavoro concluso ben prima della scadenza del termine grazie alla solerzia degli uffici ed alla oculata amministrazione delle risorse da parte della maggioranza che consente di realizzare sin da subito i nostri programmi già impostati.

Un bilancio che prevede, come manovra complessiva, 35, 37 e 44 milioni di euro per il Triennio prossimo venturo, che consentirà di effettuare nuovi investimenti futuri per la realizzazione di opere pubbliche. Il Comune è riuscito a reperire risorse da ogni fonte possibile, con appalti assegnati che hanno restituito decoro alla città, garantito i servizi essenziali della comunità anche provvedendovi con propri fondi.

Nell’elenco gli impianti di illuminazione, interventi di riqualificazione degli asili e delle scuole, impianti sportivi, strade e marciapiedi, decoro urbano. Per il sindaco c’è ancora molto da fare, ma strada intrapresa sarebbe quella giusta. Tra i nuovi investimenti il teatro civico, la rivisitazione dei portici di piazza Garibaldi, la pista di atletica e il completamento della pista di equitazione e la ristrutturazione del tennis club. Inoltre è prevista una tensostruttura nel quartiere fieristico e gli interventi al museo delle Clarisse.

© Riproduzione riservata