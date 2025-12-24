Si è riunita stamattina la Giunta comunale di Sinnai. Diversi gli argomenti trattati e approvati. Tra gli altri la Proroga per l’annualità 2026 degli indirizzi per la programmazione e la gestione dei servizi socioassistenziali, sociosanitari e educativi affidati alla Fondazione Polisolidale. Approvato anche il documento di indirizzo della progettazione (DIP) del progetto di realizzazione del parco dello sport e il progetto relativo ai “servizi di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali per tre anni.

© Riproduzione riservata