24 dicembre 2025 alle 23:57aggiornato il 25 dicembre 2025 alle 00:02
Tragico incidente sulla provinciale per Villacidro: muore una 35enneLa giovane ha perso il controllo dell’auto ed è finita fuori strada, inutili i soccorsi
Tragedia nella notte di Natale: per cause ancora da chiarire una 35enne ha perso la vita in un incidente stradale sulla strada provinciale per Villacidro.
La giovane ha perso il controllo della propria auto uscendo di strada. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.
Sul posto per i rilievi e gli accertamenti il personale delle pattuglie dei carabinieri.
