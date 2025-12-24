Tragedia nella notte di Natale: per cause ancora da chiarire una 35enne ha perso la vita in un incidente stradale sulla strada provinciale per Villacidro.

La giovane ha perso il controllo della propria auto uscendo di strada. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Sul posto per i rilievi e gli accertamenti il personale delle pattuglie dei carabinieri.

© Riproduzione riservata